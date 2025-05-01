НБА. Первый раунд плей-офф. «Клипперс» примут «Денвер», «Детройт» – «Нью-Йорк»
Сегодня, 2 мая, состоятся два матча первого раунда плей-офф НБА.
«Клипперс» на своей площадке попытаются сравнять счет в серии с «Денвером» (2-3). «Детройт» дома постарается продлить серию с «Нью-Йорком» (2-3).
Первый раунд
«Нью-Йорк» ведет в серии – 3-2.
«Денвер» ведет в серии – 3-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости