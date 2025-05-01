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НБА. Первый раунд плей-офф. «Клипперс» примут «Денвер», «Детройт» – «Нью-Йорк»

Сегодня, 2 мая, состоятся два матча первого раунда плей-офф НБА.

«Клипперс» на своей площадке попытаются сравнять счет в серии с «Денвером» (2-3). «Детройт» дома постарается продлить серию с «Нью-Йорком» (2-3).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Нью-Йорк» ведет в серии – 3-2.

«Денвер» ведет в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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