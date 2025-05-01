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Трансгендерам в Англии запретили выступать в женском футболе. Решение вступит в силу 1 июня

В Англии трансгендерам запретят участвовать в матчах женских команд.

16 апреля Верховный суд Великобритании вынес решение касательно определения слова «женщина». Было постановлено, что женщина – это человек, который биологически был женского пола при рождении.

Футбольная ассоциация Англии (FA) заявила о пересмотре своей политики в отношении трансгендерных персон.

«Наша задача как руководящего органа национального спорта заключается в том, чтобы сделать футбол доступным для как можно большего числа людей, действуя в рамках закона и международной футбольной политики, определенных УЕФА и ФИФА.

Наша текущая политика, которая позволяет трансгендерным женщинам участвовать в женском футболе, была основана на этом принципе и поддержана квалифицированной юридической консультацией. Это сложный вопрос, и наша позиция всегда заключалась в том, что в случае существенных изменений в законодательстве, науке или политике в массовом футболе, мы готовы пересмотреть и при необходимости изменить ее.

Решение Верховного суда от 16 апреля означает, что мы изменим нашу политику. Трансгендерные женщины больше не смогут играть в женском футболе в Англии, и эта политика вступит в силу с 1 июня 2025 года.

Мы связываемся с зарегистрированными трансгендерными женщинами, играющими в настоящее время, чтобы объяснить изменения и то, как они смогут продолжать участие в футболе», – говорится в заявлении FA.

Опубликовала: Анна Сунцова
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