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Украина призвала лишить олимпийскую чемпионку Мельникову нейтрального статуса

Украина призвала лишить российскую гимнастку Мельникову нейтрального статуса.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт, а также глава Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина обратились с письмом в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (FIG) с призывом лишить российскую гимнастку Ангелину Мельникову нейтрального статуса.

Олимпийская чемпионка Мельникова получила нейтральный статус в начале марта. Позднее Федерация гимнастики России заявила о решении отказаться от участия в турнирах под эгидой FIG из-за необоснованных отказов в выдаче нейтрального статуса.

В конце апреля стало известно, что Мельникова планирует избираться в депутаты Воронежской городской думы, она выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России».

Минспорт Украины опубликовал заявление, в котором потребовал отобрать у россиянки нейтральный статус из-за планируемого участия в выборах. Также украинская сторона считает, что есть свидетельства поддержки боевых действий со стороны Мельниковой.

Опубликовала: Анна Лаптева
спортивная гимнастика
Политика
logoИрина Дерюгина
Матвей Бедный
logoВадим Гутцайт
НОК Украины
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
logoАнгелина Мельникова
министерство молодежи и спорта Украины
logoМОК
FIG
отстранение и возвращение России
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