Украина призвала лишить олимпийскую чемпионку Мельникову нейтрального статуса
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт, а также глава Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина обратились с письмом в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (FIG) с призывом лишить российскую гимнастку Ангелину Мельникову нейтрального статуса.
Олимпийская чемпионка Мельникова получила нейтральный статус в начале марта. Позднее Федерация гимнастики России заявила о решении отказаться от участия в турнирах под эгидой FIG из-за необоснованных отказов в выдаче нейтрального статуса.
В конце апреля стало известно, что Мельникова планирует избираться в депутаты Воронежской городской думы, она выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России».
Минспорт Украины опубликовал заявление, в котором потребовал отобрать у россиянки нейтральный статус из-за планируемого участия в выборах. Также украинская сторона считает, что есть свидетельства поддержки боевых действий со стороны Мельниковой.
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