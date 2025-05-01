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Мадрид (WTA). 1/2 финала. Швентек проигрывает сет Гауфф, Соболенко встретится со Свитолиной

Арина Соболенко сыграет с Элиной Свитолиной в полуфинале тысячника в Мадриде.

Сетка турнира здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

22 апреля – 4 мая 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Полуфинал

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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