Мадрид (WTA). 1/2 финала. Швентек проигрывает сет Гауфф, Соболенко встретится со Свитолиной

Арина Соболенко сыграет с Элиной Свитолиной в полуфинале тысячника в Мадриде.

Сетка турнира здесь . Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 22 апреля – 4 мая 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 8 963 700 долларов Открытые корты, грунт Полуфинал