Мадрид (WTA). 1/2 финала. Швентек проигрывает сет Гауфф, Соболенко встретится со Свитолиной
Арина Соболенко сыграет с Элиной Свитолиной в полуфинале тысячника в Мадриде.
Сетка турнира здесь.
Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
22 апреля – 4 мая 2025
WTA 1000
Призовой фонд – 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Полуфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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