Александр Мостовой: «Был бы готов возглавить «Динамо». Но лицензия не дает быть главным. Решение уволить Личку не совсем верное – в футболе все придумано»

Александр Мостовой хотел бы возглавить «Динамо», если бы ему позволяла лицензия.

Сегодня бело-голубые сообщили об уходе Марцела Лички с поста главного тренера. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ .

Ранее Мостовой проходил стажировку в московском клубе в рамках обучения на тренера в академии РФС.

«Был бы готов возглавить «Динамо ». Другое дело, что моя лицензия не дает права быть главным, только помощником.

Наверное, решение уволить Личку не совсем верное, все-таки оставалось четыре тура, можно было бы ничего не делать до конца чемпионата. Большой разницы нет. Но последние три недели разговоры о подобном исходе были, а, как мы знаем, дыма без огня не бывает.

В футболе давным-давно все придумано, а они начинают что-то рассказывать и изобретать… Мяч круглый, ворота того же размера. Все упирается в то, какой уровень у футболистов. Лучший нападающий в «Динамо» [Константин ] Тюкавин получил серьезную травму, я сразу сказал, что заменить его будет трудно. С этим они и столкнулись, потому что у них нет равноценного нападающего. При чем здесь Личка?

А так, это нормальная жизнь любого тренера: нет результата – убирают», – сказал бывший футболист сборной России и «Спартака».

Гусев назначен и. о. главного тренера «Динамо» до конца сезона