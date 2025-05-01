Лига Европы. 1/2 финала. «Атлетик» примет «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» против «Буде-Глимт»
В Лиге Европы пройдут первые матчи 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Атлетиком», «Тоттенхэм» примет «Буде-Глимт».
Лига Европы
1/2 финала
Первые матчи
Лига Европы. Полуфинал
1 мая 19:00, Сан-Мамес
Не начался
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Лига Европы. Полуфинал
1 мая 19:00, Tottenham Hotspur Stadium
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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