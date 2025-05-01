Группа фанатов «Арсенала» изображала обезьян, встретив темнокожих представителей «ПСЖ» после матча ЛЧ. Парижане подадут жалобу совместно с антирасистской организацией

Фанаты «Арсенала» использовали расистские жесты в адрес делегации «ПСЖ».

Парижане обыграли «канониров» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра проходила в Лондоне во вторник.

Как сообщает RMC Sport, поведение болельщиков «Арсенала » рядом с автобусом «ПСЖ», покидающим стадион «Эмирейтс », было заснято на видео.

На кадрах видно, как пятеро мужчин, стоящих за забором возле парковки, где был припаркован автобус, кричат, бьют себя в грудь и чешут подмышки, подражая обезьяньим жестам .

Уточняется, что крики раздавались каждый раз, когда мимо проходил чернокожий представитель парижской делегации. Хотя инцидент продолжался недолго, он настолько возмутил парижан, что они сами решили заснять происходящее на видео.

В интервью Le Parisien антирасистская организация SOS Racisme заявила о намерении подать жалобу совместно с французским клубом.

«Мы свяжемся с английскими властями и клубом «Арсенал», чтобы установить виновных.

Мы также инициируем судебное разбирательство вместе с «ПСЖ ». Клуб не намерен оставлять это так», – заявил генеральный секретарь SOS Racisme Герман Эбонге.