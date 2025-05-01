Группа фанатов «Арсенала» изображала обезьян, встретив темнокожих представителей «ПСЖ» после матча ЛЧ. Парижане подадут жалобу совместно с антирасистской организацией
Парижане обыграли «канониров» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра проходила в Лондоне во вторник.
Как сообщает RMC Sport, поведение болельщиков «Арсенала» рядом с автобусом «ПСЖ», покидающим стадион «Эмирейтс», было заснято на видео.
На кадрах видно, как пятеро мужчин, стоящих за забором возле парковки, где был припаркован автобус, кричат, бьют себя в грудь и чешут подмышки, подражая обезьяньим жестам.
Уточняется, что крики раздавались каждый раз, когда мимо проходил чернокожий представитель парижской делегации. Хотя инцидент продолжался недолго, он настолько возмутил парижан, что они сами решили заснять происходящее на видео.
В интервью Le Parisien антирасистская организация SOS Racisme заявила о намерении подать жалобу совместно с французским клубом.
«Мы свяжемся с английскими властями и клубом «Арсенал», чтобы установить виновных.
Мы также инициируем судебное разбирательство вместе с «ПСЖ». Клуб не намерен оставлять это так», – заявил генеральный секретарь SOS Racisme Герман Эбонге.
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