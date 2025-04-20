«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» – 0:1. Сарабия забил со штрафного на 77-й

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вулверхэмптону» (0:1) в 33-м туре АПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 77-й минуте хавбек «Вулвс» Пабло Сарабия открыл счет, забив прямым ударом со штрафного. Этот мяч стал победным.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ