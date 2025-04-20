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«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» – 0:1. Сарабия забил со штрафного на 77-й

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вулверхэмптону» (0:1) в 33-м туре АПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 77-й минуте хавбек «Вулвс» Пабло Сарабия открыл счет, забив прямым ударом со штрафного. Этот мяч стал победным.

Премьер-лига. 33 тур
20 апреля 13:00, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Завершен
0 - 1
-xG-
Вулверхэмптон
Матч окончен
90’
+4’
Матеус Кунья   Джига
82’
Аит-Нури   Доэрти
80’
Сарабия
Линделеф   Йоро
79’
77’
  Сарабия
Эриксен
76’
74’
Семеду   Гомеш
74’
Ларсен   Сарабия
Хейлунд   Оби-Мартин
70’
Угарте   Бруну Фернандеш
59’
Доргу   Диогу Далот
59’
Майну   Маунт
59’
Доргу
56’
48’
Аит-Нури
2тайм
Перерыв
29’
Андре
Манчестер Юнайтед
Онана, Фредриксон, Линделеф, Мазрауи, Майну, Гарначо, Амасс, Эриксен, Угарте, Доргу, Хейлунд, Хитон, Магуайр, Йоро, Диогу Далот, Эванс, Маунт, Бруну Фернандеш, Каземиро, Оби-Мартин
Запасные: Хейлунд, Каземиро, Угарте, Доргу, Магуайр, Майну, Эванс, Линделеф, Хитон
1тайм
Вулверхэмптон:
Бентли, Гомеш, Агбаду, С. Буэно, Матеус Кунья, Мунеци, Аит-Нури, Андре, Гомес, Семеду, Ларсен, Кинг, Доэрти, Гомеш, Джига, Траоре, Дойл, Сарабия, Боржеш, Мане
Запасные: Хейлунд, Каземиро, Угарте, Доргу, Магуайр, Майну, Эванс, Линделеф, Хитон
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Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoВулверхэмптон
logoПабло Сарабия
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