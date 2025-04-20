Матч окончен
«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» – 0:1. Сарабия забил со штрафного на 77-й
«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вулверхэмптону» (0:1) в 33-м туре АПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 77-й минуте хавбек «Вулвс» Пабло Сарабия открыл счет, забив прямым ударом со штрафного. Этот мяч стал победным.
Премьер-лига. 33 тур
20 апреля 13:00, Олд Траффорд
Завершен
0 - 1
-xG-
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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