«Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, пройдя «Динамо» Минск (4-1), в 5-м матче – 3:1. Челябинцы второй год подряд сыграют на этой стадии турнира

«Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Челябинский клуб одержал домашнюю победу над минским «Динамо» в пятом матче серии второго раунда со счетом 3:1.

В составе «Трактора » отличились Виталий Кравцов , на счету которого дубль, и Арсений Коромыслов . Единственный гол у минчан забил Илья Усов .

Счет в противостоянии стал 4-1, команда Бенуа Гру первой вышла в 1/2 финала плей-офф. Соперник челябинцев определится позднее, когда завершатся другие противостояния второго раунда.

«Трактор » второй год подряд доходит до этой стадии турнира. В прошлом сезоне клуб проиграл полуфинальную серию «Локомотиву» (0-4).