«Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, пройдя «Динамо» Минск (4-1), в 5-м матче – 3:1. Челябинцы второй год подряд сыграют на этой стадии турнира
«Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
Челябинский клуб одержал домашнюю победу над минским «Динамо» в пятом матче серии второго раунда со счетом 3:1.
В составе «Трактора» отличились Виталий Кравцов, на счету которого дубль, и Арсений Коромыслов. Единственный гол у минчан забил Илья Усов.
Счет в противостоянии стал 4-1, команда Бенуа Гру первой вышла в 1/2 финала плей-офф. Соперник челябинцев определится позднее, когда завершатся другие противостояния второго раунда.
«Трактор» второй год подряд доходит до этой стадии турнира. В прошлом сезоне клуб проиграл полуфинальную серию «Локомотиву» (0-4).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости