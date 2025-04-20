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«Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, пройдя «Динамо» Минск (4-1), в 5-м матче – 3:1. Челябинцы второй год подряд сыграют на этой стадии турнира

«Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Челябинский клуб одержал домашнюю победу над минским «Динамо» в пятом матче серии второго раунда со счетом 3:1.

В составе «Трактора» отличились Виталий Кравцов, на счету которого дубль, и Арсений Коромыслов. Единственный гол у минчан забил Илья Усов.

Счет в противостоянии стал 4-1, команда Бенуа Гру первой вышла в 1/2 финала плей-офф. Соперник челябинцев определится позднее, когда завершатся другие противостояния второго раунда.

«Трактор» второй год подряд доходит до этой стадии турнира. В прошлом сезоне клуб проиграл полуфинальную серию «Локомотиву» (0-4).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoТрактор
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВиталий Кравцов
logoАрсений Коромыслов
logoКубок Гагарина
logoИлья Усов
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