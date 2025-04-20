«Пересадка мозга». Хэмилтон о том, что нужно для адаптации к «Феррари»

Хэмилтон пошутил о радикальном решении проблем с болидом «Феррари».

Семикратный чемпион «Формулы-1» стал седьмым по итогам квалификации к Гран-при Саудовской Аравии и ответил на вопрос, что ему нужно, чтобы освоиться в машине «Феррари».

«Пересадка мозга.

Это не конец света, но есть огромное количество времени, которое можно сбросить. Потеря двух десятых только в последнем секторе, трех десятых в первом секторе, десятой в среднем секторе. Так просто нельзя.

Я очень и очень упорно работаю над этим. Все идет совсем не гладко. Надо сделать глубокий вдох. Я знаю, что фанаты недовольны. Уверен, команда недовольна. Знаю, что боссы недовольны. Я тоже недоволен своими результатами.

Но я могу лишь продолжать верить в себя, сохранять позитивный настрой и трудиться. Это я и пытаюсь делать», – сообщил Льюис Хэмилтон в эфире Viaplay.

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