«Манчестер Юнайтед» сохранил прописку в АПЛ после поражения «Ипсвича» от «Арсенала». Команда Аморима не опустится ниже 17-го места

«МЮ» не вылетит в Чемпионшип по итогам сезона.

Команда Рубена Аморима сохранила прописку в АПЛ благодаря победе «Арсенала » над «Ипсвичем » (4:0) в 33-м туре.

После поражения от «Вулвс» со счетом 0:1 в активе «МЮ » осталось 38 баллов, у «Ипсвича», идущего на 18-м месте, 21 очко за 5 туров до завершения сезона.

Таким образом, «Юнайтед» уже не опустится ниже 17-го места.

Ранее из АПЛ вылетели «Саутгемптон» и «Лестер ».