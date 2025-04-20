«Манчестер Юнайтед» сохранил прописку в АПЛ после поражения «Ипсвича» от «Арсенала». Команда Аморима не опустится ниже 17-го места
«МЮ» не вылетит в Чемпионшип по итогам сезона.
Команда Рубена Аморима сохранила прописку в АПЛ благодаря победе «Арсенала» над «Ипсвичем» (4:0) в 33-м туре.
После поражения от «Вулвс» со счетом 0:1 в активе «МЮ» осталось 38 баллов, у «Ипсвича», идущего на 18-м месте, 21 очко за 5 туров до завершения сезона.
Таким образом, «Юнайтед» уже не опустится ниже 17-го места.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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