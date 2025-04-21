«Колорадо» подписал с Бардаковым контракт новичка на сезон-2025/26. Форвард набрал 17+18 в 53 играх за СКА в регулярке

«Колорадо» объявил о подписании контракта новичка с Захаром Бардаковым.

Срок соглашения рассчитан на 1 год – на сезон-2025/26.

Ранее игрок объявил об уходе из СКА .

В этом сезоне Захар Бардаков набрал 35 (17+18) очков при полезности «плюс 20» в 53 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «плюс 2» в 6 играх.

Напомним, «Эвеланш» получили права на нападающего в 2024 году в результате обмена с «Нью-Джерси», который выбрал хоккеиста под 203-м номером на драфте НХЛ-2021.