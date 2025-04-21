«Колорадо» подписал с Бардаковым контракт новичка на сезон-2025/26. Форвард набрал 17+18 в 53 играх за СКА в регулярке
«Колорадо» объявил о подписании контракта новичка с Захаром Бардаковым.
Срок соглашения рассчитан на 1 год – на сезон-2025/26.
Ранее игрок объявил об уходе из СКА.
В этом сезоне Захар Бардаков набрал 35 (17+18) очков при полезности «плюс 20» в 53 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «плюс 2» в 6 играх.
Напомним, «Эвеланш» получили права на нападающего в 2024 году в результате обмена с «Нью-Джерси», который выбрал хоккеиста под 203-м номером на драфте НХЛ-2021.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Колорадо»
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