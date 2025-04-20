Месси о детях: «Им придется нести это бремя. Скажут: «Ты сын Месси и должен играть, как он». Бедняжки»
Лионель Месси считает, что его детям предстоит испытывать давление из-за фамилии.
«Сегодня они маленькие и совсем невинные. Бедняжки, позже, когда они вырастут, им придется нести это бремя, и им скажут: «Ты сын Месси, ты должен играть, как он».
Есть еще много вещей, которые они не осознают и не понимают. Поэтому не ценят то, что я сделал, или пренебрегают некоторыми вещами.
Когда они вырастут и поймут, как трудно добиться всего того, чего добился я, соревнуясь на самом высоком уровне так долго, они поймут это и оценят», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины в интервью Simplemente Fútbol.
У Лионеля Месси трое сыновей: Тиаго, Маттео и Чиро.
Лионель Месси: «Мои дети следят за Винисиусом, Мбаппе, Ямалем, Левандовским и Холандом, но без желания быть похожими на них. Сыновья разные как футболисты»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Olé
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