«Бавария» оторвалась от «Байера» на 8 очков за 4 тура до конца сезона Бундеслиги
Отставание «Байера» от «Баварии» увеличилось до 8 очков.
В 30-м туре Бундеслиги леверкузенцы сыграли вничью с «Санкт-Паули» (1:1), а мюнхенцы разгромили «Хайденхайм» (4:0).
«Бавария» лидирует в турнирной таблице, набрав 72 очка. «Байер» отстает на 8 баллов. До конца чемпионата Германии осталось 4 тура.
В следующем туре команда Венсана Компани сыграет с «Майнцем», а команда Хаби Алонсо встретится с «Аугсбургом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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