«Бавария» оторвалась от «Байера» на 8 очков за 4 тура до конца сезона Бундеслиги

Отставание «Байера» от «Баварии» увеличилось до 8 очков.

В 30-м туре Бундеслиги леверкузенцы сыграли вничью с «Санкт-Паули» (1:1), а мюнхенцы разгромили «Хайденхайм» (4:0).

«Бавария » лидирует в турнирной таблице, набрав 72 очка. «Байер » отстает на 8 баллов. До конца чемпионата Германии осталось 4 тура.

В следующем туре команда Венсана Компани сыграет с «Майнцем», а команда Хаби Алонсо встретится с «Аугсбургом».