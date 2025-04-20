«Наполи» догнал «Интер» в Серии А за 5 туров до конца сезона. «Аталанта» отстает на 10 очков при игре в запасе, «Юве» – на 12

«Наполи» догнал «Интер» в таблице Серии А после 33-го тура.

Сегодня команда Симоне Индзаги на выезде уступила «Болонье» (0:1). «Наполи» в субботу обыграл «Монцу» (1:0).

За 5 туров до конца чемпионата «Интер » и «Наполи » набрали по 71 очку и занимают, соответственно, 1-е и 2-е места в таблице – «нерадзурри» впереди по дополнительным показателям.

Третьей в Серии А идет «Аталанта », набравшая 61 очко в 32 матчах – сегодня команда из Бергами сыграет с «Миланом». Четвертую строчку занимает «Болонья», пятую – «Ювентус », который завтра сыграет с «Пармой».