«Наполи» догнал «Интер» в Серии А за 5 туров до конца сезона. «Аталанта» отстает на 10 очков при игре в запасе, «Юве» – на 12
«Наполи» догнал «Интер» в таблице Серии А после 33-го тура.
Сегодня команда Симоне Индзаги на выезде уступила «Болонье» (0:1). «Наполи» в субботу обыграл «Монцу» (1:0).
За 5 туров до конца чемпионата «Интер» и «Наполи» набрали по 71 очку и занимают, соответственно, 1-е и 2-е места в таблице – «нерадзурри» впереди по дополнительным показателям.
Третьей в Серии А идет «Аталанта», набравшая 61 очко в 32 матчах – сегодня команда из Бергами сыграет с «Миланом». Четвертую строчку занимает «Болонья», пятую – «Ювентус», который завтра сыграет с «Пармой».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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