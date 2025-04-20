Мостовой о том, сделал ли бы он «Зенит» чемпионом: «А кто бы не сделал? Даже Виллаш какой-то Боаш, протеже Моуринью, который тоже похож на Абаскаля, становился первым»

Александр Мостовой заявил, что сделал бы «Зенит» чемпионом.

– Возьмите 10-15 человек из «Зенита » и увезите их в воронежский «Факел» – команда будет в первой тройке.

– Вы бы сделали «Зенит» чемпионом?

– А кто бы не сделал? Любой бы сделал. Чего не сделать? Играет же не тот, кто стоит на бровке, а футболисты. Семак до «Зенита» становился чемпионом? Какое место он занимал с «Уфой»?

А с «Зенитом » кто только первое место ни занимал. Даже Виллаш какой-то Боаш , протеже Моуринью , который тоже похож на Абаскаля , становился первым. А когда он из «Зенита» ушел, его по всем командам пихали, пинка давали везде, – сказал экс-игрок сборной России.