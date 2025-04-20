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  • Мостовой о том, сделал ли бы он «Зенит» чемпионом: «А кто бы не сделал? Даже Виллаш какой-то Боаш, протеже Моуринью, который тоже похож на Абаскаля, становился первым»
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Мостовой о том, сделал ли бы он «Зенит» чемпионом: «А кто бы не сделал? Даже Виллаш какой-то Боаш, протеже Моуринью, который тоже похож на Абаскаля, становился первым»

Александр Мостовой заявил, что сделал бы «Зенит» чемпионом.

– Возьмите 10-15 человек из «Зенита» и увезите их в воронежский «Факел» – команда будет в первой тройке.

– Вы бы сделали «Зенит» чемпионом?

– А кто бы не сделал? Любой бы сделал. Чего не сделать? Играет же не тот, кто стоит на бровке, а футболисты. Семак до «Зенита» становился чемпионом? Какое место он занимал с «Уфой»?

А с «Зенитом» кто только первое место ни занимал. Даже Виллаш какой-то Боаш, протеже Моуринью, который тоже похож на Абаскаля, становился первым. А когда он из «Зенита» ушел, его по всем командам пихали, пинка давали везде, – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoАндре Виллаш-Боаш
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoГильермо Абаскаль
logoСергей Семак
logoСпартак
logoУфа
logoЖозе Моуринью
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