Мостовой о том, сделал ли бы он «Зенит» чемпионом: «А кто бы не сделал? Даже Виллаш какой-то Боаш, протеже Моуринью, который тоже похож на Абаскаля, становился первым»
Александр Мостовой заявил, что сделал бы «Зенит» чемпионом.
– Возьмите 10-15 человек из «Зенита» и увезите их в воронежский «Факел» – команда будет в первой тройке.
– Вы бы сделали «Зенит» чемпионом?
– А кто бы не сделал? Любой бы сделал. Чего не сделать? Играет же не тот, кто стоит на бровке, а футболисты. Семак до «Зенита» становился чемпионом? Какое место он занимал с «Уфой»?
А с «Зенитом» кто только первое место ни занимал. Даже Виллаш какой-то Боаш, протеже Моуринью, который тоже похож на Абаскаля, становился первым. А когда он из «Зенита» ушел, его по всем командам пихали, пинка давали везде, – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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