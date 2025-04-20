«Байер» знает о желании Алонсо возглавить «Реал» и не будет препятствовать тренеру
«Байер» готов отпустить Хаби Алонсо.
По данным Фабрицио Романо, в клубе из Леверкузен знаю о желании тренера присоединиться к «Реалу» и не будут препятствовать этому.
Алонсо остается главным приоритетом мадридцев на замену Карло Анчелотти.
Отмечается, что год назад Алонсо отклонил предложения «Баварии» и из АПЛ, поскольку хочет в «Реал».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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