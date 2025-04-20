«Байер» знает о желании Алонсо возглавить «Реал» и не будет препятствовать тренеру

«Байер» готов отпустить Хаби Алонсо.

По данным Фабрицио Романо, в клубе из Леверкузен знаю о желании тренера присоединиться к «Реалу» и не будут препятствовать этому.

Алонсо остается главным приоритетом мадридцев на замену Карло Анчелотти.

Отмечается, что год назад Алонсо отклонил предложения «Баварии» и из АПЛ, поскольку хочет в «Реал».