Пиастри одержал третью победу в пяти гонках сезона

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии и впервые возглавил чемпионат.

Победа стала для австралийца третьей на пяти этапах нынешнего сезона. По одной выигранной гонке на счету его напарника Ландо Норриса и пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена . Оскар также стал быстрейшим на Гран-при Китая и Бахрейна, финишировал девятым в Австралии и третьим – в Японии.

Всего Пиастри выиграл пять гонок в «Формуле-1» – столько же у Норриса.

Пиастри впервые стал лидером «Ф-1», Норрис отстает на 10 очков

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии-2025