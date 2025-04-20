Пиастри одержал третью победу в пяти гонках сезона
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии и впервые возглавил чемпионат.
Победа стала для австралийца третьей на пяти этапах нынешнего сезона. По одной выигранной гонке на счету его напарника Ландо Норриса и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Оскар также стал быстрейшим на Гран-при Китая и Бахрейна, финишировал девятым в Австралии и третьим – в Японии.
Всего Пиастри выиграл пять гонок в «Формуле-1» – столько же у Норриса.
Пиастри впервые стал лидером «Ф-1», Норрис отстает на 10 очков
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии-2025
Опубликовал: Михаил Ширяев
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