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Пиастри одержал третью победу в пяти гонках сезона

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии и впервые возглавил чемпионат.

Победа стала для австралийца третьей на пяти этапах нынешнего сезона. По одной выигранной гонке на счету его напарника Ландо Норриса и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Оскар также стал быстрейшим на Гран-при Китая и Бахрейна, финишировал девятым в Австралии и третьим – в Японии.

Всего Пиастри выиграл пять гонок в «Формуле-1» – столько же у Норриса.

Пиастри впервые стал лидером «Ф-1», Норрис отстает на 10 очков

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Японии
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
Гран-при Бахрейна
Гран-при Китая
logoМакларен
logoОскар Пиастри
Гран-при Саудовской Аравии
Гран-при Австралии
logoЛандо Норрис
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