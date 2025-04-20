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НБА. Первый раунд плей-офф. «Голден Стэйт» в гостях встретится с «Хьюстоном», «Бостон» примет «Орландо» и другие матчи

Сегодня, 20 апреля, пройдут 4 матча первого раунда плей-офф НБА.

«Хьюстон» (2) примет «Голден Стэйт», действующий чемпион «Бостон» (2) встретится с «Орландо», «Оклахома» (1) сыграет с «Мемфисом» (8), а «Майами» (8) – с «Кливлендом» (1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Счет в серии – 0-0.

Счет в серии – 0-0.

Счет в серии – 0-0.

Счет в серии – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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