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Гол Гонду принес «Зениту» победу над «Химками» – 1:0

«Зенит» одолел «Химки» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте счет открыл форвард хозяев Лусиано Гонду. Его гол стал победным.

Премьер-лига. 25 тур
20 апреля 13:30, Стадион Санкт-Петербург
Зенит
Завершен
1 - 0
1.52xG0.29
Химки
Матч окончен
Луис Энрике   Зделар
90’
+2’
Вендел   Горшков
90’
+2’
84’
Вера
Глушенков   Кассьерра
81’
78’
Корредера   Руденко
Мостовой   Соболев
71’
Гонду   Алип
71’
62’
Мирзов   Магомедов
46’
Берковский   Голубович
2тайм
Перерыв
  Гонду
22’
Зенит
Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Дркушич, Педро, Вендел, Барриос, Мостовой, Глушенков, Луис Энрике, Гонду, Кержаков, Адамов, Волков, Горшков, Алип, Мимович, Ерохин, Ахметов, Васильев, Зделар, Соболев, Кассьерра
Запасные: Горшков, Мимович, Васильев, Соболев, Волков, Адамов, Кассьерра, Ахметов, Зделар, Кержаков, Алип, Ерохин
1тайм
Химки:
Кокарев, Степанов, Филин, Джикия, Дани Фернандес, Вера, Мехия, Мирзов, Берковский, Корредера, Заболотный, Обухов, Голубович, Малентиевич, Капленко, Магомедов, Амиан, Руденко, Садыгов
Запасные: Горшков, Мимович, Васильев, Соболев, Волков, Адамов, Кассьерра, Ахметов, Зделар, Кержаков, Алип, Ерохин
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Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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