Матч окончен
Гол Гонду принес «Зениту» победу над «Химками» – 1:0
«Зенит» одолел «Химки» (1:0) в 25-м туре Мир РПЛ.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 22-й минуте счет открыл форвард хозяев Лусиано Гонду. Его гол стал победным.
Премьер-лига. 25 тур
20 апреля 13:30, Стадион Санкт-Петербург
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости