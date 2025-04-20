Левандовски пропустит финал Кубка Испании с «Реалом». Форвард «Барсы» выбыл на 3 недели из-за травмы (Què T’hi Jugues)

Роберт Левандовски пропустит финал Кубка Испании против «Реала».

Нападающий «Барселоны» получил повреждение бедра во время матча с «Сельтой» в 32-м туре Ла Лиги (4:3). На 77-й минуте польский игрок сел на газон, держась за заднюю поверхность левого бедра, и попросил замену .

Сегодня стало известно, что у 36-летнего футболиста травма полусухожильной мышцы.

Журналист Què T’hi Jugues Адриа Альбетс утверждает, что источники, близкие к форварду, говорят о сроке отсутствия в 3 недели.

Таким образом, Левандовски не примет участия в финале Кубка Испании 26 апреля. Он также может пропустить игры с «Интером » в полуфинале Лиги чемпионов – 30 апреля и 6 мая.