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«Динамо» победило «Ак Барс» (4:3). Команда Кудашова ведет 3-2 в серии

«Динамо» Москва победило «Ак Барс» (4:3) в 5-й игре 2-го раунда Кубка Гагарина.

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Счет в серии стал 3-2 в пользу команды тренера Алексея Кудашова.

Голами в составе «Динамо» отметились Артем Сергеев, Никита Гусев, Артем Швец-Роговой и Артем Михеев.

Авторами шайб «Ак Барса» стали Семен Терехов, Дмитрий Яшкин и Ник Петан.

6-й матч состоится 22 апреля в Казани.

Счет в серии: 3-2

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Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoКубок Гагарина
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoАк Барс
logoДмитрий Яшкин
logoАртем Швец-Роговой
logoНик Петан
logoАртем Сергеев
logoНикита Гусев
logoСемен Терехов
logoАртем Михеев
logoАнвар Гатиятулин
logoАлексей Кудашов
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