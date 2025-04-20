«Динамо» победило «Ак Барс» (4:3). Команда Кудашова ведет 3-2 в серии
«Динамо» Москва победило «Ак Барс» (4:3) в 5-й игре 2-го раунда Кубка Гагарина.
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет в серии стал 3-2 в пользу команды тренера Алексея Кудашова.
Голами в составе «Динамо» отметились Артем Сергеев, Никита Гусев, Артем Швец-Роговой и Артем Михеев.
Авторами шайб «Ак Барса» стали Семен Терехов, Дмитрий Яшкин и Ник Петан.
6-й матч состоится 22 апреля в Казани.
Счет в серии: 3-2
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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