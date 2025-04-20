Путин стал лауреатом премии за лидерство Всемирной федерации этноспорта. Награду за него получил Дегтярев
Награждение прошло в рамках VII Международного форума этноспорта в Санкт-Петербурге. Награду за президента России получил министр спорта, глава олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.
«По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина большая честь получить приз за лидерство. Я отвезу награду в Москву и передам в администрацию президента и главе государства.
Наш президент очень многое делает для развития физической культуры и спорта, еще больше он делает для сохранения нематериального наследия, культуры, к которым относятся и традиционные виды спорта», – сказал Дегтярев.
Михаил Дегтярев: «Для России этноспорт имеет особое значение. Среди наших традиций – городошный спорт, лапта, гонки на оленьих упряжках, десятки других видов»
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