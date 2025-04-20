«Интер» проиграл «Болонье» (0:1) на выезде – Орсолини забил ножницами через себя на 94-й после аута Миранды и неудачной скидки Биссека

«Интер» уступил в гостях «Болонье» (0:1) в 33-м туре Серии А.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Риккардо Орсолини забил победный мяч на 94-й минуте ударом через себя: Хуан Миранда вбросил аут в штрафную, Янн Биссек головой неудачно скинул мяч дальше, и Орсолини нанес точный удар ножницами в угол.

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