Матч окончен
«Интер» проиграл «Болонье» (0:1) на выезде – Орсолини забил ножницами через себя на 94-й после аута Миранды и неудачной скидки Биссека
«Интер» уступил в гостях «Болонье» (0:1) в 33-м туре Серии А.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Риккардо Орсолини забил победный мяч на 94-й минуте ударом через себя: Хуан Миранда вбросил аут в штрафную, Янн Биссек головой неудачно скинул мяч дальше, и Орсолини нанес точный удар ножницами в угол.
Серия А. 33 тур
20 апреля 16:00, Ренато Далль'Ара
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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