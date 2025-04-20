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«Интер» проиграл «Болонье» (0:1) на выезде – Орсолини забил ножницами через себя на 94-й после аута Миранды и неудачной скидки Биссека

«Интер» уступил в гостях «Болонье» (0:1) в 33-м туре Серии А.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Риккардо Орсолини забил победный мяч на 94-й минуте ударом через себя: Хуан Миранда вбросил аут в штрафную, Янн Биссек головой неудачно скинул мяч дальше, и Орсолини нанес точный удар ножницами в угол.

Серия А. 33 тур
20 апреля 16:00, Ренато Далль'Ара
Болонья
Завершен
1 - 0
-xG-
Интер
Матч окончен
Орсолини
90’
+6’
  Орсолини
90’
+4’
Одгор   Фаббиан
89’
Эбишер   Моро
88’
88’
Дармиан   Биссек
88’
Мартинес   Арнаутович
81’
Корреа
Ндойе   Камбьяги
77’
Даллинга   Кастро
77’
Домингес   Орсолини
70’
69’
Корреа   Тареми
65’
Мхитарян   Фраттези
64’
Бастони   Димарко
61’
Бастони
Ндойе
58’
Итальяно
56’
2тайм
Перерыв
39’
Мхитарян
Болонья
Равалья, Миранда, Лукуми, Бекема, Хольм, Эбишер, Фройлер, Домингес, Одгор, Ндойе, Даллинга, Баньолини, Пессина, Эрлич, Ликояннис, Де Сильвестри, Моро, Эль-Аззузи, Побега, Фаббиан, Орсолини, Кастро, Камбьяги, Педрола
Запасные: Орсолини, Педрола, Баньолини, Пессина, Эрлич, Де Сильвестри, Эль-Аззузи, Фаббиан, Кастро, Камбьяги, Ликояннис, Моро, Побега
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Карлос Аугусто, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дармиан, Корреа, Мартинес, Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, де Врей, Биссек, Димарко, Кокки, Фраттези, Аслани, Беренбрух, Залевски, Арнаутович, Тареми
Запасные: Орсолини, Педрола, Баньолини, Пессина, Эрлич, Де Сильвестри, Эль-Аззузи, Фаббиан, Кастро, Камбьяги, Ликояннис, Моро, Побега
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Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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logoБолонья
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