Пиастри впервые стал лидером «Ф-1», Норрис отстает на 10 очков
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии.
Победа позволила австралийцу впервые выйти на первую строчку в личном зачете «Формулы-1».
Напарник Пиастри Ландо Норрис финишировал четвертым и опустился на второе место в чемпионате. Ландо отстает от Оскара на десять очков (89 против 99).
Гран-при Саудовской Аравии-2025. Пиастри выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й, Норрис – 4-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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