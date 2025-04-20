Пиастри впервые стал лидером «Ф-1», Норрис отстает на 10 очков

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии .

Победа позволила австралийцу впервые выйти на первую строчку в личном зачете «Формулы-1».

Напарник Пиастри Ландо Норрис финишировал четвертым и опустился на второе место в чемпионате. Ландо отстает от Оскара на десять очков (89 против 99).

Гран-при Саудовской Аравии-2025. Пиастри выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й, Норрис – 4-й