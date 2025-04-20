Матч окончен
ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» – 1:1. Койта забил через минуту после выхода на замену, Сергеев сравнял с пенальти
ЦСКА поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Секу Койта открыл счет на 69-й минуте, выйдя на замену на 68-й. Иван Сергеев на 74-й забил ответный мяч с пенальти.
Премьер-лига. 25 тур
20 апреля 16:30, ВЭБ Арена
Завершен
1 - 1
1.52xG1.17
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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