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  • ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» – 1:1. Койта забил через минуту после выхода на замену, Сергеев сравнял с пенальти
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ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» – 1:1. Койта забил через минуту после выхода на замену, Сергеев сравнял с пенальти

ЦСКА поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Секу Койта открыл счет на 69-й минуте, выйдя на замену на 68-й. Иван Сергеев на 74-й забил ответный мяч с пенальти.

Премьер-лига. 25 тур
20 апреля 16:30, ВЭБ Арена
ЦСКА
Завершен
1 - 1
1.52xG1.17
Крылья Советов
Матч окончен
90’
+7’
Песьяков
Шуманский
90’
+3’
90’
+2’
Сергеев   Рахманович
88’
Зиньковский   Дмитриев
88’
Олейников   Цыпченко
79’
Ороз
Алеррандро   Шуманский
76’
74’
  Сергеев
  Койта
69’
69’
Рассказов   Шитов
69’
Бабкин   Гагнидзе
Бистрович   Койта
68’
Мусаев   Гуарирапа
68’
Жемалетдинов   Файзуллаев
61’
Жемалетдинов
57’
53’
Бейл
Келвен   Гайич
46’
2тайм
Перерыв
Келвен
8’
ЦСКА
Акинфеев, Круговой, Виллиан, Лукин, Келвен, Бистрович, Кисляк, Обляков, Алеррандро, Жемалетдинов, Мусаев, Тороп, Дивеев, Абдулкадыров, Мойзес, Гайич, Мухин, Глебов, Бандикян, Файзуллаев, Гуарирапа, Шуманский, Койта
Запасные: Дивеев, Гайич, Бандикян, Файзуллаев, Тороп, Абдулкадыров, Глебов, Гуарирапа, Койта, Мойзес, Мухин, Шуманский
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Солдатенков, Ороз, Бейл, Фернандо, Бабкин, Зиньковский, Олейников, Рассказов, Сергеев, Фролов, Овсянников, Евгеньев, Гапонов, Гагнидзе, Иванисеня, Рахманович, Дмитриев, Цыпченко, Шитов, Бабаев
Запасные: Дивеев, Гайич, Бандикян, Файзуллаев, Тороп, Абдулкадыров, Глебов, Гуарирапа, Койта, Мойзес, Мухин, Шуманский
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Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЦСКА
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoСеку Койта
logoИван Сергеев
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