Демидов о том, был ли Овечкин его кумиром: «Малкин всегда нравился мне гораздо больше»

Иван Демидов сказал, что Малкин всегда нравился ему больше Овечкина.

19-летний форвард «Монреаля » ответил на вопросы журналистов перед началом серии первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона ». Стартовый матч состоится в ночь с 21 на 22 апреля.

– Для тебя означает нечто особенное тот факт, что в плей-офф ты сыграешь против Овечкина?

– Да, немного. Но сейчас я просто хочу помогать своей команде побеждать.

– Как думаешь, чему ты смог научиться в плей-офф КХЛ, и что из этого может помочь тебе здесь?

– Я понял, что плей-офф отличается от регулярки – это другая игра. Нужно больше энергии, нужно быть максимально сосредоточенным.

– Овечкин был твоим кумиром?

– В детстве – да, наверное. Мне всегда гораздо больше нравился Малкин , – сказал Иван Демидов .

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