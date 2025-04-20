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Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», стал вторым на турнире по силовому экстриму в Красноярске

Спортсмен, сыгравший Гору в «Игре престолов», стал 2-м на турнире в Красноярске.

Исландец Хафтор Бьернссон уступил поляку Матеушу Килишковскому на Siberian Power Show в силовом экстриме. В зачет шли шесть дисциплин, в которых атлеты выступали 19–20 апреля.

36-летний Бьернссон известен ролью Григора Клигана (по прозвищу Гора) в сериале «Игра престолов».

Siberian Power Show

Красноярск, Россия

Силовой экстрим

После 6 видов из 6

1. Матеуш Килишковский (Польша) – 64 очка

2. Хафтор Бьернссон (Исландия) – 57,5

3. Давид Шамей (Россия) – 57,5

4. Сет Эндрю Соукуп (США) – 44,5

5. Михаил Шивляков (Россия) – 41

6. Валерий Савин (Россия) – 34,5

7. Фредрик Юханссон (Швеция) – 32,5

8. Джордан Осборн (Австралия) – 32

9. Габриэль Реом (Канада) – 30

10. Дмитрий Скосырский (Россия) – 28

11. Реза Гейтаси (Иран) – 24,5

12. Дмитрий Воронецкий (Россия) – 8

Гора из «Игры престолов» заехал в Красноярск за мировым рекордом. И готов сняться в русском кино!

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Хафтор Бьернссон
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