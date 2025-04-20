Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», стал вторым на турнире по силовому экстриму в Красноярске

Спортсмен, сыгравший Гору в «Игре престолов», стал 2-м на турнире в Красноярске.

Исландец Хафтор Бьернссон уступил поляку Матеушу Килишковскому на Siberian Power Show в силовом экстриме. В зачет шли шесть дисциплин, в которых атлеты выступали 19–20 апреля. 36-летний Бьернссон известен ролью Григора Клигана (по прозвищу Гора) в сериале «Игра престолов». Siberian Power Show Красноярск, Россия Силовой экстрим После 6 видов из 6 1. Матеуш Килишковский (Польша) – 64 очка 2. Хафтор Бьернссон (Исландия) – 57,5 3. Давид Шамей (Россия) – 57,5 4. Сет Эндрю Соукуп (США) – 44,5 5. Михаил Шивляков (Россия) – 41 6. Валерий Савин (Россия) – 34,5 7. Фредрик Юханссон (Швеция) – 32,5 8. Джордан Осборн (Австралия) – 32 9. Габриэль Реом (Канада) – 30 10. Дмитрий Скосырский (Россия) – 28 11. Реза Гейтаси (Иран) – 24,5 12. Дмитрий Воронецкий (Россия) – 8 Гора из «Игры престолов» заехал в Красноярск за мировым рекордом. И готов сняться в русском кино!