Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», стал вторым на турнире по силовому экстриму в Красноярске
Исландец Хафтор Бьернссон уступил поляку Матеушу Килишковскому на Siberian Power Show в силовом экстриме. В зачет шли шесть дисциплин, в которых атлеты выступали 19–20 апреля.
36-летний Бьернссон известен ролью Григора Клигана (по прозвищу Гора) в сериале «Игра престолов».
Siberian Power Show
Красноярск, Россия
Силовой экстрим
После 6 видов из 6
1. Матеуш Килишковский (Польша) – 64 очка
2. Хафтор Бьернссон (Исландия) – 57,5
3. Давид Шамей (Россия) – 57,5
4. Сет Эндрю Соукуп (США) – 44,5
5. Михаил Шивляков (Россия) – 41
6. Валерий Савин (Россия) – 34,5
7. Фредрик Юханссон (Швеция) – 32,5
8. Джордан Осборн (Австралия) – 32
9. Габриэль Реом (Канада) – 30
10. Дмитрий Скосырский (Россия) – 28
11. Реза Гейтаси (Иран) – 24,5
12. Дмитрий Воронецкий (Россия) – 8
Гора из «Игры престолов» заехал в Красноярск за мировым рекордом. И готов сняться в русском кино!
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