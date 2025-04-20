«Реал» – «Атлетик». Винисиус, Беллингем, Родриго и Модрич играют. Онлайн-трансляция

Реал Мадрид
Куртуа, Камавинга, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Себальос, Тчуамени, Модрич, Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго, Ф. Гонсалес, Лунин, Вальехо, Васкес, Алаба, Фран Гарсия, Браим Диас, Гюлер, Эндрик
Запасные: Алаба, Гюлер, Эндрик, Ф. Гонсалес, Васкес, Браим Диас, Вальехо, Фран Гарсия, Лунин
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Бойро, Паредес, Нуньес, Горосабель, Весга, Прадос, Унаи Гомес, Беренгер, Джало, Гурусета, Агирресабала, Лекуэ, Йерай Альварес, Де Маркос, Вивиан, Берчиче, Сансет, Хаурегисар, Каналес, Руис де Галаррета, И. Уильямс, Саннади
Запасные: Алаба, Гюлер, Эндрик, Ф. Гонсалес, Васкес, Браим Диас, Вальехо, Фран Гарсия, Лунин