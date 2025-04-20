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«Реал» – «Атлетик». Винисиус, Беллингем, Родриго и Модрич играют. Онлайн-трансляция

«Реал Мадрид» принимает «Атлетик» в 32-м туре Ла Лиги.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Килиан Мбаппе пропускает матч из-за дисквалификации.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Ла Лига. 32 тур
20 апреля 19:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Первый тайм
0 - 0
-xG-
0′
Атлетик
Реал Мадрид
Куртуа, Камавинга, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Себальос, Тчуамени, Модрич, Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго, Ф. Гонсалес, Лунин, Вальехо, Васкес, Алаба, Фран Гарсия, Браим Диас, Гюлер, Эндрик
Запасные: Алаба, Гюлер, Эндрик, Ф. Гонсалес, Васкес, Браим Диас, Вальехо, Фран Гарсия, Лунин
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Бойро, Паредес, Нуньес, Горосабель, Весга, Прадос, Унаи Гомес, Беренгер, Джало, Гурусета, Агирресабала, Лекуэ, Йерай Альварес, Де Маркос, Вивиан, Берчиче, Сансет, Хаурегисар, Каналес, Руис де Галаррета, И. Уильямс, Саннади
Запасные: Алаба, Гюлер, Эндрик, Ф. Гонсалес, Васкес, Браим Диас, Вальехо, Фран Гарсия, Лунин
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Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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