Мовсар Евлоев: «Многие русские пьют как сумасшедшие. Но это не про мусульман. Им запрещено пить, курить и встречаться с девушками»
Мовсар Евлоев объяснил, в чем отличие русских и дагестанских бойцов.
«Никогда не пил алкоголь. Да, многие русские пьют как сумасшедшие. Никто не пьет так, как они.
Но это не про мусульман. Им запрещено пить, курить и встречаться с девушками. Нужно просто на ней жениться.
Нам гораздо легче оставаться сосредоточенными и дисциплинированными», – сказал боец UFC Мовсар Евлоев.
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Опубликовал: Артем Чугунов
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