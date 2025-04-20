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Мовсар Евлоев: «Многие русские пьют как сумасшедшие. Но это не про мусульман. Им запрещено пить, курить и встречаться с девушками»

Мовсар Евлоев объяснил, в чем отличие русских и дагестанских бойцов.

«Никогда не пил алкоголь. Да, многие русские пьют как сумасшедшие. Никто не пьет так, как они.

Но это не про мусульман. Им запрещено пить, курить и встречаться с девушками. Нужно просто на ней жениться.

Нам гораздо легче оставаться сосредоточенными и дисциплинированными», – сказал боец UFC Мовсар Евлоев.

Мовсар Евлоев: «Махачев может меня убить. Ислам – старший брат, я бы не стал с ним драться»

Мовсар Евлоев: «Могу пообещать, что не буду проводить тейкдаун в бою с Волкановски»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Overdogs Podcast with Mike Perry
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религия
алкоголь и спорт
светская хроника
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