Мовсар Евлоев: «Многие русские пьют как сумасшедшие. Но это не про мусульман. Им запрещено пить, курить и встречаться с девушками»

Мовсар Евлоев объяснил, в чем отличие русских и дагестанских бойцов.

«Никогда не пил алкоголь. Да, многие русские пьют как сумасшедшие. Никто не пьет так, как они.

Но это не про мусульман. Им запрещено пить, курить и встречаться с девушками. Нужно просто на ней жениться.

Нам гораздо легче оставаться сосредоточенными и дисциплинированными», – сказал боец UFC Мовсар Евлоев .

Мовсар Евлоев: «Махачев может меня убить. Ислам – старший брат, я бы не стал с ним драться»

Мовсар Евлоев: «Могу пообещать, что не буду проводить тейкдаун в бою с Волкановски»