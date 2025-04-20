Бардаков объявил об уходе из СКА: «Пора сделать шаг дальше. Питер, спасибо за 4 года, вы космос. Еще обязательно увидимся»
Захар Бардаков объявил об уходе из СКА.
Действующее соглашение нападающего и петербургского клуба рассчитано до 31 мая.
Ранее сообщалось, что Захар Бардаков подпишет контракт с «Колорадо». «Эвеланш» получили права на игрока в 2024 году в результате обмена с «Нью-Джерси», который выбрал хоккеиста под 203-м номером на драфте НХЛ-2021.
«Пора сделать шаг дальше. Питер, спасибо за 4 года, вы космос.
Благодарен каждому, кто приходил и поддерживал! Еще обязательно увидимся», – написал Захар Бардаков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Захара Бардакова
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