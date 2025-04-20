Бардаков объявил об уходе из СКА: «Пора сделать шаг дальше. Питер, спасибо за 4 года, вы космос. Еще обязательно увидимся»

Захар Бардаков объявил об уходе из СКА.

Действующее соглашение нападающего и петербургского клуба рассчитано до 31 мая.

Ранее сообщалось , что Захар Бардаков подпишет контракт с «Колорадо ». «Эвеланш» получили права на игрока в 2024 году в результате обмена с «Нью-Джерси», который выбрал хоккеиста под 203-м номером на драфте НХЛ-2021.

«Пора сделать шаг дальше. Питер, спасибо за 4 года, вы космос.

Благодарен каждому, кто приходил и поддерживал! Еще обязательно увидимся», – написал Захар Бардаков .