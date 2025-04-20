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  • «Ливерпуль» станет чемпионом при поражении «Арсенала» от «Кристал Пэлас» 23 апреля или в случае победы над «Тоттенхэмом» 27 апреля
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«Ливерпуль» станет чемпионом при поражении «Арсенала» от «Кристал Пэлас» 23 апреля или в случае победы над «Тоттенхэмом» 27 апреля

«Ливерпуль» находится в 3 очках от победы в АПЛ.

Команда тренера Арне Слота обыграла «Лестер» (1:0) в матче 33-го тура Премьер-лиги. За 5 туров до конца чемпионата мерсисайдцы лидируют в таблице с 79 очками – у «Арсенала», идущего вторым, на 13 баллов меньше.

«Ливерпуль» гарантированно выиграет АПЛ в случае победы над «Тоттенхэмом» в домашнем матче 34-го тура, который пройдет 27 апреля.

Однако мерсисайдцы могут стать чемпионами уже в среду, если «Арсенал» проиграет «Кристал Пэлас».

Опубликовала: Анна Сунцова
logoЛиверпуль
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoЛестер
logoАрне Слот
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