«Ливерпуль» станет чемпионом при поражении «Арсенала» от «Кристал Пэлас» 23 апреля или в случае победы над «Тоттенхэмом» 27 апреля
«Ливерпуль» находится в 3 очках от победы в АПЛ.
Команда тренера Арне Слота обыграла «Лестер» (1:0) в матче 33-го тура Премьер-лиги. За 5 туров до конца чемпионата мерсисайдцы лидируют в таблице с 79 очками – у «Арсенала», идущего вторым, на 13 баллов меньше.
«Ливерпуль» гарантированно выиграет АПЛ в случае победы над «Тоттенхэмом» в домашнем матче 34-го тура, который пройдет 27 апреля.
Однако мерсисайдцы могут стать чемпионами уже в среду, если «Арсенал» проиграет «Кристал Пэлас».
Опубликовала: Анна Сунцова
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