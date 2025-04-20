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  • Экс-игрок «МЮ» Батт головой ударил охранника, увидевшего, как он мочится на стену во время вечеринки. Мужчину госпитализировали, Никки выписали полицейское предупреждение
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Экс-игрок «МЮ» Батт головой ударил охранника, увидевшего, как он мочится на стену во время вечеринки. Мужчину госпитализировали, Никки выписали полицейское предупреждение

Никки Батт напал на охранника на вечеринке и получил предупреждение от полиции.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии в январе атаковал охранника во время семичасовой вечеринки по случаю своего 50-летия. Среди гостей были Дэвид и Виктория Бекхэм, а также Пол Скоулз, Гари Невилл и другие бывшие игрок «МЮ».

Конфликт возник после того, как Батт вышел из бара во двор. Охранник заведения увидел, как он справляет нужду у стены.

Возникла ссора, и как сообщили источники, экс-игрок набросился на мужчину, ударив его головой. Уточняется, что незадолго до инцидента персонал бара отказался подавать Никки напитки.

«Кровь была повсюду. Люди были шокированы, когда охранник вошел внутрь с окровавленным лицом. Это испортило прекрасный день», – рассказал источник.

Охранник был госпитализирован с травмами лица и подозрением на перелом носа. Также через некоторое время была вызвана полиция.

Полиция вынесла Батту предупреждение, а также он согласился сделать благотворительное пожертвование.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Sun
logoМанчестер Юнайтед
logoНикки Батт
logoпремьер-лига Англия
logoВиктория Бекхэм
происшествия
logoЗдоровье
logoПол Скоулз
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logoДэвид Бекхэм
алкоголь и спорт
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