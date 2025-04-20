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Гран-при Саудовской Аравии-2025. Онлайн гонки

В Джидде пройдет пятая гонка сезона-2025 «Формулы-1».

Начало – в воскресенье, 20 апреля, в 20:00 по московскому времени.

За ходом заезда можно следить вместе с онлайном Спортса’‘:

Ферстаппен отбивается от «Макларена» на беспощадной аравийской трассе. Лидер «Ф-1» прорывается с 10-го

Гран-при Саудовской Аравии

Джидда

20 апреля 2025 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

6. Карлос Сайнс («Уильямс»)

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

8. Юки Цунода («Ред Булл»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Ландо Норрис («Макларен»)

11. Алекс Албон («Уильямс»)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

14. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

15. Оливер Бермэн («Хаас»)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Джек Дуэн («Альпин»)

18. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

19. Эстебан Окон («Хаас»)

20. Габриэл Бортолето («Заубер»)

Гран-при Саудовской Аравии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Норрис – 10-й после аварии

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoГабриэл Бортолето
logoМакс Ферстаппен
logoДжордж Расселл
logoЭстебан Окон
logoИзак Аджар
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logoОливер Бермэн
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Гран-при Саудовской Аравии
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logoНико Хюлькенберг
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoХаас
logoРед Булл
logoУильямс
logoЮки Цунода
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoАндреа Кими Антонелли
logoАстон Мартин
logoАльпин
logoЛанс Стролл
logoКарлос Сайнс
logoЛиам Лоусон
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