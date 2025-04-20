Гран-при Саудовской Аравии-2025. Онлайн гонки
Начало – в воскресенье, 20 апреля, в 20:00 по московскому времени.
За ходом заезда можно следить вместе с онлайном Спортса’‘:
Ферстаппен отбивается от «Макларена» на беспощадной аравийской трассе. Лидер «Ф-1» прорывается с 10-го
Джидда
20 апреля 2025 года
Гонка
Стартовый порядок
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Оскар Пиастри («Макларен»)
3. Джордж Расселл («Мерседес»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
6. Карлос Сайнс («Уильямс»)
7. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
8. Юки Цунода («Ред Булл»)
9. Пьер Гасли («Альпин»)
10. Ландо Норрис («Макларен»)
11. Алекс Албон («Уильямс»)
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
14. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)
15. Оливер Бермэн («Хаас»)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
17. Джек Дуэн («Альпин»)
18. Нико Хюлькенберг («Заубер»)
19. Эстебан Окон («Хаас»)
20. Габриэл Бортолето («Заубер»)
Гран-при Саудовской Аравии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й, Норрис – 10-й после аварии
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