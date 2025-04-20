«Реал» на 4 очка отстает от «Барселоны» за 6 туров до конца Ла Лиги. Команды сыграют в класико 11 мая
«Реал» продолжает преследовать «Барселону».
Команда Карло Анчелотти одолела «Атлетик» (1:0) в 32-м туре Ла Лиги. «Барселона» днем ранее обыграла «Сельту» (4:3).
На счету каталонцев сейчас 73 балла, у мадридцев – 69. На третьем месте расположился «Атлетико» с 63 очками. До конца сезона в чемпионате Испании осталось 6 туров.
«Барселона» и «Реал» 11 мая встретятся в класико в 35-м туре Ла Лиги. Игра пройдет на «Монжуике».
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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