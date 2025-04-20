«Реал» на 4 очка отстает от «Барселоны» за 6 туров до конца Ла Лиги. Команды сыграют в класико 11 мая

«Реал» продолжает преследовать «Барселону».

Команда Карло Анчелотти одолела «Атлетик» (1:0) в 32-м туре Ла Лиги. «Барселона » днем ранее обыграла «Сельту» (4:3).

На счету каталонцев сейчас 73 балла, у мадридцев – 69. На третьем месте расположился «Атлетико» с 63 очками. До конца сезона в чемпионате Испании осталось 6 туров.

«Барселона» и «Реал » 11 мая встретятся в класико в 35-м туре Ла Лиги. Игра пройдет на «Монжуике».