Кучеров – лучший плеймейкер НХЛ согласно анонимному опросу игроков, форвард «Тампы» набрал 48,25% голосов. Макдэвид – 2-й с 20,16%, Панарин – 4-й с 5,08%
Игроки НХЛ выбрали Никиту Кучерова лучшим плеймейкером в анонимном опросе.
Ассоциация игроков НХЛ опубликовала результаты анонимного опроса среди всех действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного сезона-2024/25.
Игроков попросили выбрать лучшего плеймейкера лиги. Согласно ответам хоккеистов НХЛ, места распределились следующим образом: 1-е место – Никита Кучеров («Тампа», 48,25% голосов), 2-е место – Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 20,16%), 3-е место – Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 6,83%), 4-е место – Артемий Панарин («Рейнджерс», 5,08%), 5-е место – Сидни Кросби («Питтсбург», 2,70%).
Отметим, что в прошлом сезоне Кучеров также занял 1-е место, тогда за него проголосовали 28,47% респондентов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть NHLPA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости