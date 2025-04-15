Кучеров – лучший плеймейкер НХЛ согласно анонимному опросу игроков, форвард «Тампы» набрал 48,25% голосов. Макдэвид – 2-й с 20,16%, Панарин – 4-й с 5,08%

Игроки НХЛ выбрали Никиту Кучерова лучшим плеймейкером в анонимном опросе.

Ассоциация игроков НХЛ опубликовала результаты анонимного опроса среди всех действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного сезона-2024/25.

Игроков попросили выбрать лучшего плеймейкера лиги. Согласно ответам хоккеистов НХЛ, места распределились следующим образом: 1-е место – Никита Кучеров («Тампа », 48,25% голосов), 2-е место – Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 20,16%), 3-е место – Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 6,83%), 4-е место – Артемий Панарин («Рейнджерс », 5,08%), 5-е место – Сидни Кросби («Питтсбург», 2,70%).

Отметим, что в прошлом сезоне Кучеров также занял 1-е место, тогда за него проголосовали 28,47% респондентов.