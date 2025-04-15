Мбаппе дисквалифицирован на 1 матч после удаления в игре с «Алавесом». Он не сыграет с «Атлетиком» (Аранча Родригес)
Килиан Мбаппе дисквалифицирован на один матч Ла Лиги за удаление.
На 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:0) нападающий «Реала» в центре поля ударил шипами в голень Антонио Бланко в борьбе за мяч. Главный судья Сесар Сото Градо сперва показал Мбаппе желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и показал французу красную.
Как сообщает журналистка COPE Аранча Родригес, Мбаппе дисквалифицирован на один матч – против «Атлетика» в Ла Лиге.
Жестокий фол Мбаппе: врезал по ноге шипами. Риск, что забанят сразу на два класико
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Аранчи Родригес в X
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