Мбаппе дисквалифицирован на 1 матч после удаления в игре с «Алавесом». Он не сыграет с «Атлетиком» (Аранча Родригес)

Килиан Мбаппе дисквалифицирован на один матч Ла Лиги за удаление.

На 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги с «Алавесом » (1:0) нападающий «Реала » в центре поля ударил шипами в голень Антонио Бланко в борьбе за мяч. Главный судья Сесар Сото Градо сперва показал Мбаппе желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и показал французу красную.

Как сообщает журналистка COPE Аранча Родригес, Мбаппе дисквалифицирован на один матч – против «Атлетика » в Ла Лиге.

Жестокий фол Мбаппе: врезал по ноге шипами. Риск, что забанят сразу на два класико