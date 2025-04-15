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  • Мостовой позвал Тотти сыграть в падел: «Франческо говорил, что он лучший игрок. Я сказал: «Нет, я». Когда у нас эту игру никто не знал, я все знал 30 лет назад и уже играл»
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Мостовой позвал Тотти сыграть в падел: «Франческо говорил, что он лучший игрок. Я сказал: «Нет, я». Когда у нас эту игру никто не знал, я все знал 30 лет назад и уже играл»

Александр Мостовой пригласил Франческо Тотти сыграть в падел.

Бывший футболист сборной Италии стал главной приглашенной звездой премии РБ-2025, которая прошла в Москве.

«Спокойно общались с Франческо. Он был немного сдержан в комментариях, потому что, как вы знаете, на него немного наехала итальянская пресса. Не совсем уютно чувствовал себя в плане этого.

Спросил его, он говорит: «Да нет, нормально все. Просто неудобно будет возвращаться в Италию. Наверняка там будут что-нибудь опять приписывать».

А так просто смеялись, говорили про общих друзей. Позвал его на очный матч в падел. Посмеялись. Франческо говорил, что он лучший игрок. Я сказал: «Нет, я». На корте встретимся. Решим. Когда у нас эту игру никто не знал, я 30 лет назад все знал и играл уже.

От меня еще раз Франческо огромный привет. Еще раз встретимся!» – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoФранческо Тотти
Падел
logoсерия А Италия
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
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