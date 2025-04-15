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  • «Астон Вилла» победила «ПСЖ» 3:2, отыгравшись с 0:2, но уступила по сумме двух матчей 1/4 ЛЧ
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«Астон Вилла» победила «ПСЖ» 3:2, отыгравшись с 0:2, но уступила по сумме двух матчей 1/4 ЛЧ

«Астон Вилла» обыграла «ПСЖ» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ашраф Хакими открыл счет на 11-й минуте. Нуну Мендеш отличился на 27-й. Юри Тилеманс на 34-й отыграл один мяч. Джон Макгинн сравнял счет на 55-й. Эзри Конса на 57-й вывел бирмингемцев вперед. 

В первом четвертьфинальном матче команда тренера Луиса Энрике выиграла 3:1, благодаря чему прошла дальше.

Лига чемпионов. 1/4 финала
15 апреля 19:00, Вилла Парк
Астон Вилла
Завершен
3 - 2
-xG-
ПСЖ
Матч окончен
Тилеманс   Баркли
88’
Динь   Матсен
76’
Рэшфорд   Уоткинс
76’
Онана   Рэмзи
67’
Макгинн   Асенсио
66’
58’
Барколя   Д. Дуэ
  Конса
57’
  Макгинн
55’
2тайм
Перерыв
Макгинн
42’
  Тилеманс
34’
27’
  Мендеш
11’
  Хакими
Астон Вилла
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Онана, Камара, Макгинн, Тилеманс, Роджерс, Рэшфорд, Ольсен, Проктор, Дисаси, Мингз, Матсен, Богарде, Баркли, Бэйли, Рэмзи, Уоткинс, Асенсио
Запасные: Тилеманс, Дисаси, Мингз, Бэйли, Динь, Рэшфорд, Ольсен, Макгинн, Проктор, Онана, Богарде
1тайм
ПСЖ:
Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Барколя, Дембеле, Кварацхелия, Тенас, Сафонов, Кимпембе, Люка Эрнандес, Бералдо, Ли Кан Ин, Меюлю, Заир-Эмери, Гонсалу Рамуш, Мбайе, Д. Дуэ
Запасные: Тилеманс, Дисаси, Мингз, Бэйли, Динь, Рэшфорд, Ольсен, Макгинн, Проктор, Онана, Богарде
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Статистика ЛЧ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
онлайны
logoПСЖ
logoАстон Вилла
logoАшраф Хакими
logoНуну Мендеш
logoЮри Тилеманс
logoДжон Макгинн
logoЭзри Конса
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