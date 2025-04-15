Матч окончен
«Астон Вилла» победила «ПСЖ» 3:2, отыгравшись с 0:2, но уступила по сумме двух матчей 1/4 ЛЧ
«Астон Вилла» обыграла «ПСЖ» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ашраф Хакими открыл счет на 11-й минуте. Нуну Мендеш отличился на 27-й. Юри Тилеманс на 34-й отыграл один мяч. Джон Макгинн сравнял счет на 55-й. Эзри Конса на 57-й вывел бирмингемцев вперед.
В первом четвертьфинальном матче команда тренера Луиса Энрике выиграла 3:1, благодаря чему прошла дальше.
Лига чемпионов. 1/4 финала
15 апреля 19:00, Вилла Парк
Завершен
3 - 2
-xG-
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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