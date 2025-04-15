«Астон Вилла» победила «ПСЖ» 3:2, отыгравшись с 0:2, но уступила по сумме двух матчей 1/4 ЛЧ

«Астон Вилла» обыграла «ПСЖ» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ашраф Хакими открыл счет на 11-й минуте. Нуну Мендеш отличился на 27-й. Юри Тилеманс на 34-й отыграл один мяч. Джон Макгинн сравнял счет на 55-й. Эзри Конса на 57-й вывел бирмингемцев вперед.

В первом четвертьфинальном матче команда тренера Луиса Энрике выиграла 3:1, благодаря чему прошла дальше.

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