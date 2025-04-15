«Показали, что «Зенит» – лучшая команда страны. Уверен, что мы станем чемпионами». Эракович после победы над «Краснодаром»

Страхиня Эракович считает, что «Зенит» выиграет РПЛ в этом сезоне.

Команда тренера Сергея Семака обыграла «Краснодар» (4:1) в матче 24-го тура Мир РПЛ. В таблице чемпионата петербуржцы занимают второе место и отстают от «быков» на два очка.

«Сложный матч, но мы играли хорошо. Мы показали, что «Зенит» является лучшей командой страны. Победа была заслуженной.

Всегда с Джоном Кордобой тяжело играть – это хороший игрок, самое важное, что победили. В команде настроение было отличным, шансов на чемпионство больше.

Мы теперь должны выиграть в каждом матче. Конечно, я уверен, что станем чемпионами в этом сезоне.

Мы проиграли несколько матчей в этом сезоне из-за своих же ошибок. Но в игре с «Краснодаром » мы показали нашу самую лучшую игру», – сказал защитник «Зенита » Страхиня Эракович .