«Показали, что «Зенит» – лучшая команда страны. Уверен, что мы станем чемпионами». Эракович после победы над «Краснодаром»
Страхиня Эракович считает, что «Зенит» выиграет РПЛ в этом сезоне.
Команда тренера Сергея Семака обыграла «Краснодар» (4:1) в матче 24-го тура Мир РПЛ. В таблице чемпионата петербуржцы занимают второе место и отстают от «быков» на два очка.
«Сложный матч, но мы играли хорошо. Мы показали, что «Зенит» является лучшей командой страны. Победа была заслуженной.
Всегда с Джоном Кордобой тяжело играть – это хороший игрок, самое важное, что победили. В команде настроение было отличным, шансов на чемпионство больше.
Мы теперь должны выиграть в каждом матче. Конечно, я уверен, что станем чемпионами в этом сезоне.
Мы проиграли несколько матчей в этом сезоне из-за своих же ошибок. Но в игре с «Краснодаром» мы показали нашу самую лучшую игру», – сказал защитник «Зенита» Страхиня Эракович.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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