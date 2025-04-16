«Торонто» сыграет с «Оттавой» в первом раунде Кубка Стэнли. Это их первая серия между собой в плей-офф с 2004-го

Канадские клубы встретятся между собой в серии плей-офф НХЛ.

«Торонто» и «Оттава » встретятся в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.

«Мэйпл Лифс» выиграли Атлантический дивизион в этом сезоне. После 81 матча регулярного чемпионата НХЛ в активе команды тренера Крэйга Беруби 106 очков.

«Сенаторс» расположились на первой позиции в зоне wild card. Команда тренера Трэвиса Грина имеет в активе 95 баллов в 81 игре регулярки.

«Торонто » и «Оттава» прежде четыре раза встречались в рамках плей-офф в истории – во всех победу одержали «Мэйпл Лифс». В прошлый раз команды провели серию Кубка Стэнли между собой в сезоне-2003/04.