«Торонто» сыграет с «Оттавой» в первом раунде Кубка Стэнли. Это их первая серия между собой в плей-офф с 2004-го
Канадские клубы встретятся между собой в серии плей-офф НХЛ.
«Торонто» и «Оттава» встретятся в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли.
«Мэйпл Лифс» выиграли Атлантический дивизион в этом сезоне. После 81 матча регулярного чемпионата НХЛ в активе команды тренера Крэйга Беруби 106 очков.
«Сенаторс» расположились на первой позиции в зоне wild card. Команда тренера Трэвиса Грина имеет в активе 95 баллов в 81 игре регулярки.
«Торонто» и «Оттава» прежде четыре раза встречались в рамках плей-офф в истории – во всех победу одержали «Мэйпл Лифс». В прошлый раз команды провели серию Кубка Стэнли между собой в сезоне-2003/04.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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