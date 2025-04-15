«Химки» и Артига расторгли контракт. Клуб идет 13-м в РПЛ

Франк Артига уволен из «Химок».

Подмосковный клуб объявил о расторжении контрактов с с главным тренером, а также его ассистентами Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой по соглашению сторон.

Артига возглавлял красно-черных с 2024 года.

«Химки » занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 23 очка после 24 туров.

Ранее стало известно, что команду возглавит Магомед Адиев.

«Химки» увольняют Артигу за поддержку игроков – им не платят. Хотя Садыгов отрицает