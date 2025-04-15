«Химки» и Артига расторгли контракт. Клуб идет 13-м в РПЛ
Франк Артига уволен из «Химок».
Подмосковный клуб объявил о расторжении контрактов с с главным тренером, а также его ассистентами Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой по соглашению сторон.
Артига возглавлял красно-черных с 2024 года.
«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 23 очка после 24 туров.
Ранее стало известно, что команду возглавит Магомед Адиев.
«Химки» увольняют Артигу за поддержку игроков – им не платят. Хотя Садыгов отрицает
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Химок»
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