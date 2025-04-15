Софья Муравьева будет тренироваться у Алексея Мишина («Р-Спорт»)
Софья Муравьева перешла в группу Алексея Мишина.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Ранее стало известно, что 18-летняя фигуристка покинула академию Евгения Плющенко.
Муравьева – двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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