Софья Муравьева будет тренироваться у Алексея Мишина («Р-Спорт»)

Софья Муравьева перешла в группу Алексея Мишина.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ранее стало известно, что 18-летняя фигуристка покинула академию Евгения Плющенко.

Муравьева – двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию.

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