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Софья Муравьева будет тренироваться у Алексея Мишина («Р-Спорт»)

Софья Муравьева перешла в группу Алексея Мишина.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ранее стало известно, что 18-летняя фигуристка покинула академию Евгения Плющенко. 

Муравьева – двукратный призер чемпионатов России по фигурному катанию. 

Уход Муравьевой от Плющенко – как история болезни нашей фигурки

«Битье льда и хамство тренерам». Так Плющенко расстался с главной ученицей

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Р-Спорт
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переходы
женское катание
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