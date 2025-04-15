«Обнимая Левандовского, ты думаешь: «Он Адонис». Роберт живет, ест и спит как профессионал». Ковач о форварде «Барсы»

Нико Ковач сравнил Роберта Левандовского с Адонисом.

– Переживает ли Левандовски вторую молодость?

– Нет необходимости говорить что-то хорошее о Левандовском, потому что он выдающийся профессионал. Я знаю многих, но он живет, ест и спит как профессионал. Когда ты обнимаешь Левандовского, ты думаешь (из-за того, какой он сильный): «Он Адонис».

Он расстраивается, когда не забивает, когда не выигрывает, но потом чувствует себя счастливее. И именно поэтому он добился таких успехов. Молодые игроки могут равняться на него.

Левандовски не сможет играть еще 15 лет, но все, что он сделал, два гола, которые он забил в наши ворота, то, как он продолжает бегать... Это достойно восхищения, – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».

«Боруссия» проведет ответный матч с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов сегодня, 15 апреля. Первый матч завершился победой каталонцев со счетом 4:0.

Адонис – герой древнегреческой мифологии, который славился своей красотой, в него влюбилась богиня любви Афродита. У финикийцев Адонис — юный воскресающий бог весны, олицетворение ежегодного умирания и оживления природы.

Ковач работал с Левандовским в «Баварии» с 2018 по 2019 год.