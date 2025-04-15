«Барселона» не будет просить уайлд-кард на клубный чемпионат мира даже в случае победы в ЛЧ. Клуб проведет азиатское турне летом
Каталонцы не попали в число участников клубного чемпионата мира-2025. Как пишет As, клуб не будет просить дополнительного приглашения на турнир, даже если выиграет Лигу чемпионов.
«Блауграна» хотела бы принять участие в этом соревновании ради престижа и финансового вознаграждения, которое полагается участникам, но не станет требовать пересмотра регламента.
Отмечается, что у «Барселоны» хорошие отношения с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который позитивно относится к идее Суперлиги, но в то же время в клубе понимают, что состав участников турнира определяется исключительно по спортивному принципу.
Летом «Барса» проведет азиатское турне, в рамках которого сыграет с командами из Южной Кореи и Японии. Клуб надеется заработать на этом 25 миллионов евро.
В «блаугране» видят положительную сторону в этой ситуации: в случае победы в Лиге чемпионов клуб получит право на участие в матче за Суперкубок Европы, а нормальная предсезонка позволит команде подойти к этому матчу в оптимальных кондициях.
Клубный чемпионат мира пройдет в США с 14 июня по 13 июля.
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