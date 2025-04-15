«Барса» вышла в 1/2 финала ЛЧ и сыграет с «Интером» или «Баварией». «ПСЖ» встретится с «Арсеналом» или «Реалом»
Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов.
«Барселона» уступила «Боруссии» Дортмунд в ответном матче 1/4 финала (1:3), но победила по сумме двух игр (первый матч – 4:0). «ПСЖ» проиграл «Астон Вилле» (2:3), но тоже был сильнее по итогам двухматчевого противостояния (первая игра – 3:1).
Каталонцы в полуфинале сыграют с победителем пары «Интер» – «Бавария». Парижане встретятся либо с «Арсеналом», либо с «Реалом».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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