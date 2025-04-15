«Шальке» может назначить Рауля главным тренером. Тедеско отказался – не хочет работать во второй Бундеслиге
Рауль может возглавить клуб второй Бундеслиги.
«Шальке» и 47-летний тренер ведут переговоры о его назначении на следующий сезон.
Об этом сообщает Get Football News Germany со ссылкой на Bild.
На данный момент Рауль возглавляет вторую команду «Реала» – «Кастилью». Он работает в клубе с 2019 года.
Также отмечается, что немецкий клуб обращался с предложением к Доменико Тедеско, однако тренер отказался работать во второй Бундеслиге.
В этом сезоне «Шальке» занимает 11-е место во второй Бундеслиге.
Как игрок Рауль провел два сезона в «Шальке» и в 2011 году выиграл Кубок и Суперкубок Германии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get Football News Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости