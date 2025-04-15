«Шальке» может назначить Рауля главным тренером. Тедеско отказался – не хочет работать во второй Бундеслиге

Рауль может возглавить клуб второй Бундеслиги.

«Шальке» и 47-летний тренер ведут переговоры о его назначении на следующий сезон.

Об этом сообщает Get Football News Germany со ссылкой на Bild.

На данный момент Рауль возглавляет вторую команду «Реала» – «Кастилью ». Он работает в клубе с 2019 года.

Также отмечается, что немецкий клуб обращался с предложением к Доменико Тедеско , однако тренер отказался работать во второй Бундеслиге.

В этом сезоне «Шальке » занимает 11-е место во второй Бундеслиге.

Как игрок Рауль провел два сезона в «Шальке» и в 2011 году выиграл Кубок и Суперкубок Германии.