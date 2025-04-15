Василевский – лучший вратарь НХЛ по мнению 31,13% игроков. Шестеркин – 2-й с 23,58%, Хеллибак – 3-й, Бобровский – 4-й, Сарос – 5-й
Игроки НХЛ выбрали Андрея Василевского лучшим вратарем в анонимном опросе.
Ассоциация игроков НХЛ опубликовала результаты анонимного опроса среди всех действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного сезона-2024/25.
Первое место в рейтинге занял голкипер «Тампы» Андрей Василевский – у россиянина 31,13% голосов.
Вторым стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин – 23,58% голосов.
На третьей позиции расположился Коннор Хеллибак из «Виннипега» – 15,57% голосов.
Четвертое место у Сергея Бобровского из «Флориды» (8,18%), пятое – у Юусе Сароса из «Нэшвилла» (4,40% голосов).
Кучеров – лучший плеймейкер НХЛ согласно анонимному опросу игроков, форвард «Тампы» набрал 48,25% голосов. Макдэвид – 2-й с 20,16%, Панарин – 4-й с 5,08%
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть NHLPA
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