Василевский – лучший вратарь НХЛ по мнению 31,13% игроков. Шестеркин – 2-й с 23,58%, Хеллибак – 3-й, Бобровский – 4-й, Сарос – 5-й

Игроки НХЛ выбрали Андрея Василевского лучшим вратарем в анонимном опросе.

Ассоциация игроков НХЛ опубликовала результаты анонимного опроса среди всех действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного сезона-2024/25.

Первое место в рейтинге занял голкипер «Тампы» Андрей Василевский – у россиянина 31,13% голосов.

Вторым стал вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин – 23,58% голосов.

На третьей позиции расположился Коннор Хеллибак из «Виннипега » – 15,57% голосов.

Четвертое место у Сергея Бобровского из «Флориды» (8,18%), пятое – у Юусе Сароса из «Нэшвилла» (4,40% голосов).

Кучеров – лучший плеймейкер НХЛ согласно анонимному опросу игроков, форвард «Тампы» набрал 48,25% голосов. Макдэвид – 2-й с 20,16%, Панарин – 4-й с 5,08%