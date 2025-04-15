«Локомотив» обыграл «Авангард» – 6:2. Команда Никитина ведет 2-1 в серии 2-го раунда Кубка Гагарина
«Авангард» проиграл «Локомотиву» (2:6) в матче 2-го раунда Кубка Гагарина.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Форвард «Локомотива» Артур Каюмов забил гол и сделал 2 результативные передачи, на счету Максима Березкина дубль, Максим Шабанов отметился голом и ассистом.
Команда тренера Игоря Никитина забила 3 гола за 3 минуты в третьем периоде. Кроме того, «Локомотив» дважды забил в пустые ворота – отличились Александр Полунин и Артур Каюмов.
Счет в серии: 1-2
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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