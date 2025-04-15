«Локомотив» обыграл «Авангард» – 6:2. Команда Никитина ведет 2-1 в серии 2-го раунда Кубка Гагарина

«Авангард» проиграл «Локомотиву» (2:6) в матче 2-го раунда Кубка Гагарина.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Форвард «Локомотива » Артур Каюмов забил гол и сделал 2 результативные передачи, на счету Максима Березкина дубль, Максим Шабанов отметился голом и ассистом.

Команда тренера Игоря Никитина забила 3 гола за 3 минуты в третьем периоде. Кроме того, «Локомотив» дважды забил в пустые ворота – отличились Александр Полунин и Артур Каюмов.

Счет в серии: 1-2

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