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Игроки «Химок» рассматривают бойкот матча с «Зенитом» из-за долгов и увольнения Артиги («Чемпионат»)

Футболисты «Химок» могут бойкотировать матч с «Зенитом» из-за ситуации в клубе.

Сегодня клуб объявил об увольнении тренера Франка Артиги. Ранее сообщалось, что «Химки» решили уволить Артигу из-за публичной поддержки иностранных игроков в ситуации с задержкой зарплаты.

По данным «Чемпионата», игроки «Химок» рассматривают вариант с бойкотом игры с «Зенитом» в ближайшем туре Мир РПЛ. Это связано не только с увольнением Артиги, но и с долгами перед игроками.

Инвестор клуба Туфан Садыгов обещал рассчитаться с футболистами до 30 апреля, но они решили объявить бойкот уже сейчас.

Игроки «Химок» бойкотировали тренировку на поле из-за недовольства ситуацией в клубе. Футболисты 10 минут позанимались в зале («СЭ»)

«Химки» уволили тренера за поддержку игроков – они устроили бойкот. Им не платят

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
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деньги
logoпремьер-лига Россия
кризис
logoЗенит
logoЧемпионат.com
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Туфан Садыгов
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