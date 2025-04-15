Игроки «Химок» рассматривают бойкот матча с «Зенитом» из-за долгов и увольнения Артиги («Чемпионат»)
Футболисты «Химок» могут бойкотировать матч с «Зенитом» из-за ситуации в клубе.
Сегодня клуб объявил об увольнении тренера Франка Артиги. Ранее сообщалось, что «Химки» решили уволить Артигу из-за публичной поддержки иностранных игроков в ситуации с задержкой зарплаты.
По данным «Чемпионата», игроки «Химок» рассматривают вариант с бойкотом игры с «Зенитом» в ближайшем туре Мир РПЛ. Это связано не только с увольнением Артиги, но и с долгами перед игроками.
Инвестор клуба Туфан Садыгов обещал рассчитаться с футболистами до 30 апреля, но они решили объявить бойкот уже сейчас.
Игроки «Химок» бойкотировали тренировку на поле из-за недовольства ситуацией в клубе. Футболисты 10 минут позанимались в зале («СЭ»)
«Химки» уволили тренера за поддержку игроков – они устроили бойкот. Им не платят
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости